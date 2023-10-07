Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что в стране произойдет еще множество трагических событий в ближайшее время. Причиной этого является «грязная» политическая игра Киева, в том числе и провальное украинское контрнаступление.

«На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима», – написал в своем Телеграм-канале бывший украинский политик.

Азаров подчеркнул, что провалившийся «контрнаступ» станет причиной нежелания США продолжать финансирование Киева. «Американцы устают от Украины – это сводит шансы дальнейшего финансирования к нулю. Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку Украины», – отметил экс-премьер.

По мнению Азарова, больше половины американского населения поддерживают республиканцев, отдавая предпочтение кандидатам в президенты, обещающим прекращения финансирования Киева.