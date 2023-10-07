Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что в стране произойдет еще множество трагических событий в ближайшее время. Причиной этого является «грязная» политическая игра Киева, в том числе и провальное украинское контрнаступление.

«На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима», – написал в своем Телеграм-канале бывший украинский политик.

Азаров подчеркнул, что провалившийся «контрнаступ» станет причиной нежелания США продолжать финансирование Киева. «Американцы устают от Украины – это сводит шансы дальнейшего финансирования к нулю. Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку Украины», – отметил экс-премьер.

По мнению Азарова, больше половины американского населения поддерживают республиканцев, отдавая предпочтение кандидатам в президенты, обещающим прекращения финансирования Киева.

Вам может понравиться

Депутаты Верховной рады Украины устроили драку и пошутили на тему повышения рождаемости

Очередное заседание Верховной рады Украины завершилось дракой, которую затеяли парламентарии Николай Тищенко и Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Депутаты сперва устроили словесную перепалку, которая переросла в

В Петербурге задержан контролер-педофил, распространяющий детское порно

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 55-летнего контролера пассажирского транспорта за хранение и распространение материалов с детьми порнографического характера. Правоохранители заявили, что контролер “ПассажирАвтоТранса” незаконно приобретал с целью дальнейшего распространения порнографические

Военкор Сладков объяснил причины роста сдающихся в плен бойцов ВС Украины

Донбасские тюрьмы переполнены военнопленными украинской армии. Киевский режим заявляет о 2 тысяч бойцов ВС Украины, оказавшихся в российском плену. Однако российские источники сообщают о 10 тысячах военнопленных украинских солдат. О