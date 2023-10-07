Группа исследователей из Технологического университета Сиднея разработала уникальный пьезорезистор, размеры которого примерно в 500 000 раз меньше ширины волоса человека. Новый датчик размером с молекулу позволит создавать уникальные химические и биосенсоры, устройства для мониторинга здоровья и человеко-машинные интерфейсы.

Авторы изобретения опубликовали подробности в журнале Nature Communications. Обычно пьезорезисторы представляют собой полупроводники, у которых в зависимости от деформации резистора изменяется электрическое сопротивление. Их применяют в сенсорах, отвечающих за срабатывание подушки безопасности в автомобилях, в мобильных телефонах, в сенсорах для подсчета количества пройденных шагов.

Однако новый пьезорезистор, созданный из молекулы буллвалена, способен при механическом повреждении превращаться в молекулу другой формы – изомер. Данный процесс сопровождается изменением проводимости. Новые сенсоры можно будет использовать для создания приборов, способных обнаруживать различные химические вещества и молекулы, применяемых при диагностике различных заболеваний.

«Обнаружение молекулярных форм по их электропроводности – это совершенно новая концепция химического зондирования», – отметил профессор Джефри Реймерс.