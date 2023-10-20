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На Украине же сейчас высказывают все большую озабоченность возможным третьим поражением подряд и его последствиями, сообщает издание Asia Times. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, уточняют, что речь идет об Авдеевке, где украинские военные совсем скоро окажутся в окружении.

Первым поражением Киева они называют потерю Артемовска. Украинские власти без умолку твердили, что это нерушимая крепость, взять которую невозможно, однако российские ВС добились своего и сейчас полностью контролируют город.

Второе поражение – это провалившееся контрнаступление. Киев начал его 4 июня, бросил подразделения в атаку сразу на нескольких направлениях, но ни на одном из них не сумел прорвать оборону ВС РФ и захватить хотя бы несколько населенных пунктов.

Авдеевка станет третьим крупным поражением ВСУ и после него они вряд ли сумеют прийти в норму, считают авторы. Не исключено, что какая-то имитация борьбы еще будет, но цена за нее станет фатальной для Киева.

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