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Звезда популярного сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, сбежавший после начала специальной военной операции во Францию вместе со своей супругой, попал на афиши музыкального спектакля, который должен был состояться в одном из учебных заведений Смоленска. Об этом сообщает «Царьград».

Однако мероприятия было отменено и «возвращение» артиста-предателя в России так и не состоялось. Артиста вычеркнули из списка участников праздничного виртуального концерта. По словам представителя детской музыкальной школы №1 города Смоленска, запись спектакля «Двенадцать месяцев», где авторский текст читал Дмитрий Назаров, была удалена из концертной программы.

Известно, что данный спектакль был записан еще в 2021 году, однако из-за общественного резонанса администрация детского учебного заведения решила убрать спектакль с участием артиста, известного своей критикой России и антипатриотическими высказываниями в Сети.

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