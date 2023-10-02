За минувшие сутки украинские ВС вновь понесли серьезные потери после ударов ВС РФ. Новая сводка от Минобороны раскрыла информацию об этих атаках.

Так, в районе Константиновки в ДНР под удар попали десантно-штурмовая и механизированная бригады украинских войск. В результате несколько единиц техники уничтожено. Также ликвидирован личный состав подразделений.

В Харьковской области по военным объектам ВСУ отработали оперативно-тактические комплексы «Искандер». Цель успешно поражена, предположительно это снова бронетанковые предприятия Украины.

Кроме того, под Купянском артиллерийские расчеты успешно атаковали крупные скопления живой силы и бронетехники противника.