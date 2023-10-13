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Руководство Армии обороны Израиля не собирается останавливаться и отменять наземную операцию против ХАМАС. К южным границам уже передислоцированы крупные силы, которые пойдут в наступление сразу после приказа.

Помимо этого, израильская армия продолжает атаковать объекты боевиков радикального движения в Газе ракетными ударами. Только за минувшую ночь их зафиксировано не менее 200.

ЦАХАЛ настоятельно рекомендует всем гражданским палестинцам покинуть свои дома и отправиться в Египет. Для этой цели все еще открыт контрольно-пропускной пункт Рафах.

При этом Израиль не особо интересует мнение Египта, который ранее уже заявил, что не собирается принимать на своей территории беженцев из Палестины. В настоящий момент в этой стране проживает не менее 3 миллионов человек и Каир просто не знает, что делать с таким количеством беженцев.

Также Тель-Авив упрямо не прислушивается к международному сообществу, которое требует перейти к дипломатическому урегулированию конфликта и прекратить огонь.

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