ВС Украины снова пошли в наступление на Запорожском направлении. Целями украинских военных являются населенные пункты Новопрокоповка и Вербовое.

Тг-канал «Архангелы спецназа» сообщает, что противник идет в атаку группами по 20 человек, в каждой из которых имеется 4 единицы бронетехники.

«Идут без поддержки арты, работает только наша. Летят грады и стволка», — пишут военные корреспонденты.

Также они опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения одного из украинских танков реактивной системой залпового огня «Град».

ВС РФ готовили наступление на Вербовое с конца сентября. Российские военные были готовы к нему, они используют не только ствольную и реактивную артиллерию для отражения атак, но и FPV-беспилотники, способные поражать живую силу, технику и вооружение противника.