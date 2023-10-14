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Огромные потери профессиональных военнослужащих и бронетехники украинской армии при обороне Бахмута (Артемовск), а также отсутствие хорошо оборудованных линий обороны являются двумя ошибками, которые могут привести к катастрофическим последствиям для ВС Украины. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

По его словам, летнее контрнаступление украинской армии оказалось провальным в первую очередь из-за того, что в Бахмуте было потрачено огромное количество военных ресурсов. Поэтому завышенные ожидания от контрнаступления украинской армии на юге не оправдались. «Прорыв на юге дал бы нам стратегический успех в войне и захват стратегической инициативы – политической, моральной, военной», – отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что украинское командование не строит хорошо укрепленные линии обороны на своей территории, наподобие «линий Суровикина», что может привести к катастрофе в случае атаки со стороны российской армии. При этом в политической сфере благодаря «монополии некомпетентности» Киев умудрился испортить отношения с многими соседями и союзниками, а в стране царит сплошная коррупция.

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