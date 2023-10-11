Мини-экскаваторы справляются с большинством задач, предназначенных для больших классических моделей. При этом они обладают несколькими неоспоримыми преимуществами, которые дают возможность отлично работать в любых условиях.

Аренда мини экскаватора необходима в тех случаях, когда нужно проводить работы на ограниченном пространстве, к примеру, во дворе или в тоннеле. Эти машины маневренны, часто она вполне способна уже упомянутые классические модели, задействовать которые просто не представляется возможным.

Преимущества мини-экскаваторов

Один из главных аргументов в пользу выбора именно этой разновидности техники – это небольшие габариты. И речь сейчас не идет о работе в упомянутых выше тоннелях. Даже в современных дворах, где расстояние от одного дома до другого совсем небольшое, будет сподручнее заказывать именно услугу аренды мини-экскаватора, а не громоздкой машины.

К другим преимуществам относятся:

простое управление. Обычно производители небольших моделей сводят количество функций к минимуму, оставляя только самые необходимые. Благодаря этому управление существенно упрощается;

отличная маневренность и возможность работать в непосредственной близости от объекта без риска что-либо задеть или повредить;

высокая проходимость. У большинства таких машин предусмотрено гусеничное шасси, которое дает возможность обеспечить устойчивость как на твердом дорожном покрытии, так и на зыбучих песках;

адекватная стоимость. Услуга аренды мини-экскаваторов обходится сравнительно недорого при том, что они могут решить большинство современных задач.

К минусам обычно относят неспособность вырыть глубокую траншею, низкую скорость передвижения, отсутствие навесного оборудования, расширяющего функциональность.

Когда необходима аренда мини-экскаватора

В основном экскаваторы небольших размеров используют жилищно-коммунальные службы. Она дает возможность выполнять ремонт инженерных коммуникаций без необходимости перекрывать все полосы для дорожного движения. Также с ее помощью можно проводить работы любой сложности на сильно ограниченном пространстве.

Кроме того, подобная спецтехника востребована ландшафтными дизайнерами, учеными, которые проводят археологические раскопки, и частными заказчиками для работы по строительству на собственном участке.

Преимущества аренды таких машин очевидны – это и отсутствие необходимости тратить немалые деньги на их покупку, и возможность заказать мини-экскаватор с оператором, который возьмет на себя весь процесс управления, и уже упомянутая низкая цена. Кроме того, арендодатель как правило поддерживает технику в идеальном техническом состоянии и берет на себя все расходы по ее хранению, обслуживанию и ремонту.