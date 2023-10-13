Apple опубликовала подробную инструкцию на своем официальном веб-сайте для потенциальных покупателей подержанных iPhone.

В начале данной статьи утверждается, что Apple специализируется на создании долговечных продуктов и предоставляет ведущую в отрасли поддержку для своих устройств с помощью регулярных обновлений программного обеспечения. Благодаря этому iPhone часто служит дольше, чем многие другие смартфоны, делая покупку бывшего в употреблении устройства надежным и экономичным выбором для тех, кто хочет стать владельцем iPhone.

В данной инструкции Apple предоставляет подробные советы по проверке физического и технического состояния устройства, а также по избежанию покупки заблокированных или несертифицированных iPhone. Компания также дает рекомендации по процедуре приобретения смартфона в интернет-магазинах и обычных розничных магазинах, а также по проведению проверки работоспособности функций и состояния аккумулятора.

На веб-сайте поддержки Apple подробно разбирается каждый этап, который стоит пройти при покупке бывшего в употреблении устройства. В дополнение к советам по внешнему состоянию iPhone, инструкция также включает информацию о том, как проверить, были ли произведены замены компонентов в смартфоне, а также о проверке связи устройства с оператором и многом другом.