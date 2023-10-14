Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда определили, что многие пациенты, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заражаются двумя опасными патогенами. Результатами своей научной работы исследователи поделились с изданием Medical Xpress.

В ходе исследования специалисты взяли образцы из носоглотки 482 пациентов, подключенных к ИВЛ в американском штате Мэриленд. 31% образцов показал наличие патогенна Acinetobacter baumannii, а 7% — Candida auris.

По словам ученых, данные виды патогенов не представляют опасности для медработников. Но вот пациенты с ослабленной иммунной системой могут иметь серьезные проблемы со здоровьем в результате заражения ими, которые способны привести к летальному исходу. Отмечается, что 90% госпитализированных больных, заразившихся Candida auris, умерли в течение 3-х месяцев.

Для предотвращения распространения патогенов, ученые рекомендуют чаще обрабатывать кожу тяжелобольных людей раствором хлоргексидина и обязательно использовать одноразовые перчатки при уходе за ними.