Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов, прокомментировал очередной переезд Аллы Пугачевой. Напомним, что Примадонна вместе с детьми улетела на Кипр из-за военного конфликта в Израиле.

Антонов подчеркнул, что Алла Борисовна поступает так, как считает нужным. «Это ее личная история. Зачем я буду вмешиваться в чужую жизнь?», – заявил композитор.

Также Юрий Антонов отметил, что события, связанные с палестино-израильским конфликтом являются очень трагической историей для обеих сторон. «Смотрю программы по телевидению, слушаю по радио. И понимаю: никто точно не знает причину того, что там произошло. Знают только, что произошло ужасное», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна вместе с детьми поселилась на Кипре в трехэтажном пентхаусе в Лимассоле. Несколько лет назад вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) они купили апартаменты в ЖК, расположенном на первой линии от берега моря.

Вам может понравиться

Кристина Асмус рассказала о съемках в триллере «Кинопленка №8»

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что примет участие в съемках мистического фильма «Кинопленка №8». Актриса исполнит одну из главных ролей. Отмечается, что режиссером триллера выступит Илья Хотиненко. Съемки картины пройдут

Актриса, ушедшая рано из жизни: Мария Зубарева скончалась от рака в 31 год

Российская актриса Мария Зубарева, которая ушла из жизни очень рано, могла построить блестящую карьеру, ведь очень полюбилась зрителям. Артистка скончалась в 31 год, оставшись в памяти публики молодой и прекрасной.

Бабкина рассказала, что Ротару находится в осадном положении

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины София Ротару исчезла из публичного пространства. Поначалу она только начала восстанавливать отношения с Россией и возвращаться на российскую сцену, но столкнулась с ультиматумом