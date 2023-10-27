Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов, прокомментировал очередной переезд Аллы Пугачевой. Напомним, что Примадонна вместе с детьми улетела на Кипр из-за военного конфликта в Израиле.

Антонов подчеркнул, что Алла Борисовна поступает так, как считает нужным. «Это ее личная история. Зачем я буду вмешиваться в чужую жизнь?», – заявил композитор.

Также Юрий Антонов отметил, что события, связанные с палестино-израильским конфликтом являются очень трагической историей для обеих сторон. «Смотрю программы по телевидению, слушаю по радио. И понимаю: никто точно не знает причину того, что там произошло. Знают только, что произошло ужасное», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна вместе с детьми поселилась на Кипре в трехэтажном пентхаусе в Лимассоле. Несколько лет назад вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) они купили апартаменты в ЖК, расположенном на первой линии от берега моря.