Популярная певица Анна Семенович никогда не упускает возможности похвастаться своими пышными формами. На днях артистка опубликовала в соцсетях фотографии в купальнике, сделанные на пляже в Турции.

43-летняя экс-солистка группы «Блестящие» решила отвлечься от работы и провести время на морском берегу. При этом артистка решила сделать несколько эффектных фотографий в бикини.

«Максимально насладилась тишиной и покоем. Вернулась с пляжа к себе в номер, покайфовала, теперь искупаюсь в бассейне», — написала Семенович.

По словам артистки, она несколько дней не выходила на связь в соцсетях, так как хотела насладиться отпуском. Но теперь она полна сил и энергии, чтобы вновь пообщаться со своими фанатами.

Также певица написала, что впереди у нее предстоит плотный концертный график. Ранее Семенович рассказала, что она вовсе не одинока, как считают некоторые. Артистка написала, что у нее есть «мужчина для здоровья и удовольствия».