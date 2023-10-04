Певица Анна Седокова порадовала поклонников новым фото в откровенном наряде. На снимке артистка в латексном комбинезоне черного цвета с большим декольте тянет за собой бордовый автомобиль на веревке.

Эффектный комбинезон дополнили темные солнцезащитные очки и изящные босоножки, а также укладка с эффектом мокрых волос, идеально вписавшаяся в созданный певицей образ.

Поклонники были в восторге от нового фото Седоковой. Они назвали ее в комментариях изящной и соблазнительной, огненной и сексуальной красоткой, отметили, что она подобрала невероятно гармоничный образ.

Фото в латексном топе и сапогах Седокова разместила и на обложке своего нового альбома «Пятый угол». Скорее всего, новая фотография также каким-то образом связана с этим альбомом.