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Актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в популярной соцсети фотографию в купальнике. Отмечается, что ведущая сейчас находится на отдыхе в Греции.

Чехова запостила снимок, сделанный на одном из греческих пляжей, в эффектном купальнике, подчеркивающем ее формы. Многие поклонники оставили восхищенные комментарии, отметив, что артистка выглядит потрясающе.

«Спасибо большое за такой подарок для мужской аудитории! Вы мечта поэта и романтика», – написал один из пользователей. «Шикарная милфа» – подчеркнул еще один поклонник. «Глаз не оторвать – шикарная», – согласилась с предыдущим комментарием подписчица ведущей. «Очень красивая женщина» – заявили фанаты Чеховой.

Ранее Чехова рассказала в соцсетях, что практически всю свою жизнь боролась с лишним весом. Для этого она часто прибегала к различным методам, порой даже очень экстремальным. Многочисленные виды диет и активные занятия спортом все равно не приносили желаемого результата. И лишь не так давно, по словам Чеховой, удалось найти способ похудения, подходящий именно для нее. Чехова рассказала, что сейчас занимается йогой, а в питании старается не употреблять мясо, дрожжи и сахар.

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