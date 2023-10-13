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Британское издание Deadline сообщило, что популярная голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет в новом биографическом фильме «Мария» главную роль. Актриса воплотит на экране образ легендарной оперной певицы ХХ века Марии Каллас.

Съемки фильма начались в начале октября. Режиссером картины стал Пабло Ларраин, который опубликовал первые снимки Джоли в образе Марии Каллас. Фильм является биографической драмой, основанной на реальных событиях. В нем будет рассказываться история жизни и творчества легендарной певицы.

«Я невероятно рад начать съемки „Марии“. Этот фильм познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы, особенно блестящей работе Анджелины и ее необыкновенной подготовке», — заявил Пабло Ларраин.

В фильме также будут играть Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер и Пьерфранческо Фавино.

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