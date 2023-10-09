После начала активных боевых действий между боевиками ХАМАС и военнослужащими ЦАХАЛ многие эмигранты, уехавшие в Израиль из России, задумались о переезде в более безопасное место, в том числе и Алла Пугачева.

Уже поползли слухи, что примадонна вместе со своим мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) рассматривают два варианта для переезда – Майами в США, где живет Кристина Орбакайте или Юрмала в Латвии.

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман советует Алле Пугачевой отказаться от идеи переезда в Соединенные Штаты Америки. По его словам, в ближайшем будущем армия Израиля сможет стабилизировать ситуацию в стране, а вот в США назревают значительные проблемы из-за разногласий демократов и республиканцев.

«Я бы не советовал ей переезжать в США. На мой взгляд, Алла Пугачева будет продолжать жить в Израиле. В таких случаях трудно за что-то ручаться. Но, думаю, что уже в ближайшие дни Израиль зачистит всех нападавших. И там снова можно будет долго и спокойно жить. С моей точки зрения, отъезд Аллы маловероятен, тем более, что в США есть свои проблемы и тоже достаточно серьезные», – резюмировал Вассерман.