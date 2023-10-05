Американские ученые Университета Теннеси провели исследование, в ходе которого обнаружили в человеческом организме орган, продолжающий функционировать после смерти человека. Об этом сообщает научное издание Ecological Processes.

Речь идет не о конкретном органе человеческого организма, а о микробиоме кишечника, который ученые назвали «экстракорпоральным органом». Он нужен человеку, как и другие органы, ведь имеет огромное значение для функционирования человеческого тела. Отмечается, что человеческий микробиом кишечника включает в себя более ста триллионов клеток, а его все достигает примерно 2-3 килограмм.

В ходе проведенных исследований ученые выяснили, что ДНК микробиома продолжает функционировать в теле умершего человека на протяжении нескольких месяцев, а иногда и лет. Клетки микробиома участвуют в процессах разложения трупа, питаясь запасами организма. Разрушая белки тела, микробиом участвует в высвобождении азота. Кроме того, по словам специалистов, клетки микробиома вступают во взаимодействие с почвенными микроорганизмами.