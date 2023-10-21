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Исполнитель Ярослав Дронов с творческим псевдонимом SHAMAN относительно недавно стал суперзвездой, собирающей с патриотическими песнями полные концертные залы. До этого он прорывался в шоу-бизнес через музыкальные проекты «Голос» и «Фактор А», но удача мало ему сопутствовала.

Все изменилось благодаря Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, считает отец Ярослава.

Он рассказал, что Дронову не удалось одержать победу в «Факторе А», но 74-летняя певица вручила ему специальный приз «Золотая звезда». В те времена семья исполнителя переживала трудные времена, он находился на грани отчисления из музыкального вуза, так как денег на оплату образования не хватало.

Благодаря «Золотой звезде» SHAMAN успешно закончил Академию имени Гнесиных, поэтому Пугачева фактически спасла ему жизнь, проторила будущей звезде путь к большой сцене. Если бы не эта награда, неизвестно, как в дальнейшем сложилась бы судьба Ярослава, говорит отец певца.

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