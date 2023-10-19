Популярная телеведущая Алена Водонаева из Тюмени выразила свое недовольство по поводу посещения ресторанов теми, кто приходит туда с «маленькими орущими детьми». Она поделилась своими мыслями в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Алена Водонаева подчеркнула, что посещение ресторанов для нее является возможностью провести приятно время, наслаждаясь едой и общением, а также, возможно, вести деловые беседы. По ее мнению, рестораны без детских комнат могут иногда быть слишком шумными из-за наличия детей, что создает неудобство для других посетителей.

В связи с этим Алена Водонаева посоветовала родителям с детьми заказывать еду на вынос или выбирать заведения, предоставляющие специальные детские комнаты, чтобы обеспечить комфорт как для себя, так и для других посетителей.