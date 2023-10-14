Примерно 800 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома, расположенные в северных и центральных районах сектора Газа, чтобы укрыться в южной части анклава. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Ранее власти Израиля уведомили официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика о том, что палестинцы из северных и центральных частей сектора Газа (примерно 1,1 миллиона человек) должны в течение суток эвакуироваться в южную часть региона.

По словам руководства Армии обороны Израиля, боевики движения ХАМАС укрываются в системе подземных тоннелей, расположенных под домами мирных граждан Газы, а также расположил свои позиции в гражданских зданиях. Требования покинуть места своего расположения распространяются и на «всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН».

При этом движение ХАМАС обратилось к руководству ООН с просьбой принять меры, направленные против принудительного переселения палестинцев. Президент Палестины Махмуд Аббас во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которые состоялись в Иордании, заявил, что отвергает «насильственное перемещение» палестинцев в секторе Газа.