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Российская актриса Александра Захарова вспомнила, как проходили съемки фильма режиссера Марка Захарова «Формула любви», в котором она исполнила роль крепостной Фимки. Артистка вспомнила, как во время съемочного процесса сцены на сеновале Александр Абдулов, воплощавший роль Жакоба, случайно напугал ее.

«Лежим в сене. Саша мне говорит: “Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают”… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет», – рассказала Захарова.

Также актриса рассказала, что хотела сыграть другую роль в этом фильме, но ее отец, режиссер Захаров, настоял именно на этой роли, и ей пришлось согласиться. «Не надо… Будешь играть Фимку. Хорошая роль, ее запомнят», – вспомнила артистка слова своего отца.

Александра Марковна также вспомнила, как во время съемок сломала палец, но ей пришлось продолжить сниматься, так как Марк Анатольевич настаивал на продолжении рабочего процесса.

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