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Российская актриса Мария Зубарева, которая ушла из жизни очень рано, могла построить блестящую карьеру, ведь очень полюбилась зрителям. Артистка скончалась в 31 год, оставшись в памяти публики молодой и прекрасной.

Зубарева запомнилась зрителям своей ролью в драме «Мордашка», где она сыграла супругу автомеханика-альфонса. Главного героя Гену исполнил Дмитрий Харатьян. Также она снялась в фильме «Сукины дети» и сериале «Мелочи жизни», который принес актрисе всероссийскую известность.

Актриса воплотила на экране Машу Кузнецову, учительницу русского языка и литературы, которая очень полюбилась отечественному зрителю. Но завершить съемки артистке не удалось. Она часто чувствовала себя плохо, но старалась не обращать на это внимание. Однако в итоге у Зубаревой была обнаружена онкология, спровоцированная тяжелыми родами.

Последние сцены в сериале актриса сыграла уже лежа. В итоге Мария Зубарева умерла от рака в возрасте 31 год 23 октября 1993 года. Поэтому и сценарий сериала был изменен – героиня покойной актрисы попала в ДТП и погибла.

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