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Телеканал ТНТ возрождает свой популярный сериал «Счастливы вместе» и начал съемки нового сезона, несмотря на то, что прошло уже десять лет с момента последнего выпуска проекта.

Актеры, вернувшись к съемочному процессу, поделились первыми подробностями о работе над сериалом в социальных сетях. Первой информацией о проекте поделилась Наталия Бочкарева, которая вновь исполняет роль домохозяйки Даши. Она опубликовала несколько кадров с места съемок, где предстала вместе со своим коллегой Виктором Логиновым.

Кроме того, на одном из снимков можно заметить двух бернских зенненхундов, что, возможно, намекает на их роль в продолжении саги, возможно, как наследников популярного пса Барона. Продолжение «Счастливы вместе» запланировано на ноябрь 2023 года.

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