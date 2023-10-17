Актриса Лада Сизоненко, известная своей ролью в комедии «Любовь и голуби», рассказала о решении прекратить участие в кинопроектах.

По словам Сизоненко, ее кинокарьера началась совершенно случайно. Она узнала о пробах из газеты и решила попробовать свои силы на кастинге. Таким образом, ей предложили роль Оли в известном советском фильме «Любовь и голуби».

После этой роли Сизоненко начали приглашать для участия в других проектах, но она приняла решение отказаться от съемок, предпочтя карьеру модели. В качестве модели она сотрудничала с известными дизайнерами, такими как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев.

«Не снималась в фильмах особо много. Было некоторое количество проб», – пояснила актриса Лада Сизоненко в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Она также рассказала об одном фильме, в котором ей предложили сыграть роль в эротической сцене, но она сразу же отказалась от этой возможности.