Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса Лада Сизоненко, известная своей ролью в комедии «Любовь и голуби», рассказала о решении прекратить участие в кинопроектах.

По словам Сизоненко, ее кинокарьера началась совершенно случайно. Она узнала о пробах из газеты и решила попробовать свои силы на кастинге. Таким образом, ей предложили роль Оли в известном советском фильме «Любовь и голуби».

После этой роли Сизоненко начали приглашать для участия в других проектах, но она приняла решение отказаться от съемок, предпочтя карьеру модели. В качестве модели она сотрудничала с известными дизайнерами, такими как Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев.

«Не снималась в фильмах особо много. Было некоторое количество проб», – пояснила актриса Лада Сизоненко в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Она также рассказала об одном фильме, в котором ей предложили сыграть роль в эротической сцене, но она сразу же отказалась от этой возможности.

Вам может понравиться

Кадыров: Израиль мог бы избежать войны, если бы Запад брал пример с президента России Путина

Если бы на Западе брали пример с президента России Владимира Путина и уважительно относились к мусульманам и исламской религии, Израилю бы не пришлось сейчас воевать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Эксперт Сотников: Иран не станет отправлять войска в Израиль, а активизирует группировки

Иран, заявивший о возможном вмешательстве в конфликт Израиля и ХАМАС, вряд ли станет направлять в зону противостояния армию или Корпус сил иранской революции. Ему гораздо проще активизировать группировки, поддерживающие страну

WSJ: ВС России отразили наступление ВСУ Украины и переходят в атаку

Глава аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что русская армия сумела пресечь все попытки ВСУ контратаковать и сейчас готова перейти в крупномасштабное наступление. Он заметил, что летом инициатива была