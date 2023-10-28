Долгое время Елизавета Боярская отказывалась от сцен с обнажением в кино. Тем не менее, в сериале «Цикады», который был выпущен 26 октября, актриса не только согласилась полностью раздеться, но и решилась на страстные поцелуи с коллегой по съемочной группе.

Сериал «Цикады» затрагивает тему отношений между родителями и детьми, показывая пропасть поколений. Взрослые заняты своими делами и часто не понимают, чем живут их дети. О секретах и проблемах подрастающего поколения они узнают только после трагедии.

Елизавета Боярская согласилась реализовать задумку режиссера, снимаясь в постельной сцене. В сюжете ее персонаж занимается страстной любовью с мужем, а затем обнаженная идет к окну. Несколько секунд позволили поклонникам ближе рассмотреть фигуру актрисы, и многие отметили, что 37-летняя звезда находится в отличной физической форме.