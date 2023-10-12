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В России стартовали съемки семейного блокбастера «Стальное сердце», режиссером которого стал Кареном Оганесяном. Главные роли в фильме исполняют Никита Ефремов и Владимир Любимцев. Работа над картиной уже в разгаре.

Сюжет фильма разворачивается в Древней Руси, где армия Соловья-Разбойника, сыгранного Никитой Ефремовым, осаждают Чернигов-град. Герой Илья Муромец, исполняемый Владимиром Любимцевым, встает на защиту города и сражается с злодеем в эпической битве. Сильнейший из богатырей одерживает победу, но Разбойник клянется отомстить и стереть из памяти потомков подвиги Ильи Муромца.

Режиссер Карен Оганесян выразил надежду, что данная интерпретация русских былинных героев заинтересует современных зрителей и сделает их ближе к истории и наследию. Картина также собрала впечатляющий актерский ансамбль, в который входят Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова. Съемки фильма планируется завершить к весне 2024 года, а его релиз ожидается в конце этого же года.

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