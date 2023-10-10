Российский актер Александр Михайлов пояснил, почему певица Таисия Повалий долго не высказывала свою позицию относительно проводимой Россией спецоперации на Украине, в то время как другие звезды активно высказывались о политических событиях. Об этом артист рассказал в ходе участия в шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

Михайлов пояснил, что Таисия Повалий решала не делать публичных заявлений из-за своей матери, которая долгое время проживала на Украине. Актер подчеркнул, что Повалий решила молчать на эту тему до момента, пока не смогла безопасно перевести свою мать в Россию.

Он также добавил, что в прошлом были ситуации, когда боевики стреляли по дому певицы на Украине, включая стрельбу в окна ее квартиры, что вызывало страх и огромное беспокойство как для самой артистки, так и для ее близких.