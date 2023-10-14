Актер Василий Васильев, известный своей ролью в фильме «Неуловимые мстители», поделился информацией о том, как он потратил свой гонорар за участие в культовой кинокартина. В этой картине, снятой режиссером Эдмондом Кеосаяном в 1966 году, Васильев исполнил роль Яшки-цыгана.

Знаменитый актер рассказал, что на заработанные деньги он приобрел для своей матери двух коров, а для себя купил коня.

На сегодняшний день Василию Васильеву исполнилось 73 года, его узнают и часто подходят на улицах для совместного фото.

Васильев выразил желание вернуться к съемкам в кино при условии, что сценарии будут его интересовать. Он подчеркнул, что его не увлекают фильмы и сериалы о бандитах и сотрудниках правоохранительных органов, такие проекты не вызывают интереса. Он добавил, что «других картин на экранах до обидного мало».