Российский актер Иван Охлобыстин посетил Мариупольский театр и поделился своими впечатлениями о визите на встрече в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова с журналистами.

По словам артиста, в художественном учреждении осталось всего 16 человек в живых, тогда как 24 погибли. Несмотря на этот трагический убыток, руководство театра решило открыть новый сезон.

Охлобыстин описал, как в театре представили разнообразные сценические номера, включая сценку с женщиной и коляской, а также стариками, играющими в шахматы. В этот момент на сцену вышла девочка с удивительным голосом и исполнила песню с текстом: «Ах, как хочется вернуться…». Это вызвало слезы. Актер подчеркнул, что, несмотря на свой обычно невербальный стиль, это был для него пример истинного служения актера своему народу.

Иван Охлобыстин подчеркнул, что актер не должен покидать своих зрителей в трудные времена. Его задача — утешать, радовать, отвлекать, даже если это кажется простой цирковой забавой.