Российский актер Гоша Куценко в интервью в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ признался, что он наслаждается съемками откровенных сцен и готов сниматься в них сколько угодно. В настоящее время Куценко играет главную роль в сериале «Скорая помощь» и ему часто приходится изображать любовь со своей партнершей Мариной Доможировой, так как они играют супружескую пару в сценарии.

Актер подчеркнул, что он относится к съемкам откровенных сцен с ответственностью, чтобы они выглядели максимально реалистично для зрителей. Он считает, что в кадре целоваться нужно по-настоящему.

Куценко также признался, что он даже просил режиссеров добавить больше откровенных сцен в сценарии. Когда ему задали вопрос о том, как проходят съемки таких эпизодов, актер отметил, что он старается делать все для комфорта своих партнерш и прилагает все усилия, чтобы создать естественную и расслабленную атмосферу. Он признался, что в постельных сценах он не только играет роль, но и немного возбуждается.