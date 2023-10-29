Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский актер Гоша Куценко в интервью в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ признался, что он наслаждается съемками откровенных сцен и готов сниматься в них сколько угодно. В настоящее время Куценко играет главную роль в сериале «Скорая помощь» и ему часто приходится изображать любовь со своей партнершей Мариной Доможировой, так как они играют супружескую пару в сценарии.

Актер подчеркнул, что он относится к съемкам откровенных сцен с ответственностью, чтобы они выглядели максимально реалистично для зрителей. Он считает, что в кадре целоваться нужно по-настоящему.

Куценко также признался, что он даже просил режиссеров добавить больше откровенных сцен в сценарии. Когда ему задали вопрос о том, как проходят съемки таких эпизодов, актер отметил, что он старается делать все для комфорта своих партнерш и прилагает все усилия, чтобы создать естественную и расслабленную атмосферу. Он признался, что в постельных сценах он не только играет роль, но и немного возбуждается.

Вам может понравиться

Вадим Такменев накричал на Лику Стар из-за спойлера о финале шоу «Суперстар-4»

На презентации 4 сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» произошел небольшой скандал. Вадим Такменев закричал на Лику Стар из-за того, что она могла раскрыть подробности финала передачи. Съемки проекта «Суперстар» начались

Супруги Цыгановы обвинили Газманова в «двойной жизни» и «раздвоении личности»

Звездная пара Вадим и Виктория Цыгановы дали развернутое интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в России) о своих коллегах-артистах, выступающих зарубежом. Валерия Меладзе и Александра Реву они назвали «нечистью», а

План по «возращению» в Россию актера-предателя Дмитрия Назарова провалился

В Смоленске должно было состояться «возвращение» на родину известного своими провокационными антипатриотическими высказываниями актера театра и кино Дмитрия Назарова, однако план провалился. Об этом в своем материале сообщает «Царьград». В