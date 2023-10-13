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Журналисты издания Entertainment Tonight побеседовали с актером Бобом Оденкерком из сериала «Позвоните Солу». Артист рассказал, что во время съемочного процесса сериала в июне 2021 года у него случился инфаркт. После этого ему предстояло длительное восстановление.

Однако, как отметил актер, ежедневно он просыпался, забывая, что с ним произошло и собирался ехать на съемки. Для того, чтобы актер был в курсе событий, произошедших с ним, его 22-летняя дочь составила специальную таблицу, в которой написала, что с ним произошло, и что ему необходимо делать после пробуждения.

По словам Боба, в таблице было расписано когда у него случился сердечный приступ, где проводилось операция и в какой больнице он лежал, кто их знакомых и родных навещал его. Эти напоминания помогали актеру сориентироваться, что и когда ему нужно было делать.

«Важной частью того, чтобы восстанавливаться по плану, было удержать тебя дома, заставить поспать, а не бежать на работу», – процитировал актер слова своей дочери.

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