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На съемках фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов чуть не умер, рассказал «Пятый канал». После сцены, в которой Гога дерется с хулиганами, ему пришлось вызывать «Скорую».

Режиссер Владимир Меньшов очень долго искал актера на эту роль. Он приглашал Олега Ефремова и Виталия Соломина, а также собирался сыграть Гогу сам. Но счастливый случай все же внес коррективы в его планы.

Решение о приглашении Баталова режиссер принял после просмотра фильма «Дорогой мой человек», где Алексей исполнил роль доктора Устименки. Но актер не особо хотел участвовать в новой картине, которую считал очередным советским шаблоном.

Уговорить его все же удалось, однако на съемках произошел несчастный случай. В драке с хулиганами из-за ограниченного бюджета и невозможности пригласить дублеров пришлось сниматься самому Баталову. Один из коллег не рассчитал силу удара и попал прямо в кадык главному персонажу. Меньшов опасался, что закончить фильм не удастся, но Баталов быстро пришел в норму после больницы и продолжил сниматься.

Он не прогадал – роль Гоги стала лучшей во всей его актерской карьере. Сам Баталов всегда говорил, что даже Меньшов не ожидал от фильма такого оглушительного успеха.

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