Конфликт на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля занимает первые строчки всех новостных лент. Весь мир наблюдает, как США спешно наращивает свое военное присутствие в регионе, перебрасывая в Израиль вооружение и боеприпасы.

Афганский пророк-математик Сиддик Афган заявил: «Мы можем сказать – это Третья мировая война, о который все говорят, все боятся». По его словам, Вашингтон не перестанет поддерживать Киев на фоне разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Сиддик предсказывал ужасную трагедию, которая, согласно его подсчетам, должна была произойти 17.07.2023. Именно в этот день киевский режим атаковал Крымский мост надводными беспилотниками. По его словам, дата атаки ХАМАС на Израиль 07.10.2023 также была выбрана не случайно. Именно в этот день была пятидесятая годовщина Войны Судного дня.

Афганский пророк-математик предупреждает, что Третья мировая война будет намного страшнее двух предыдущих мировых конфликтов.