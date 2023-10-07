Американская 65-летняя актриса Шерон Стоун снялась в фотосессии для издания «Puss Puss» достаточно в откровенном образе. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Звезда Голливуда позировала лежа на столе в белой рубашке и черных сетчатых колготках. На ноги актриса надела черные велюровые туфли на высоком каблуке.

Другое фото актрисы также провокационное. На нем она позирует в тех же черных колготках и трусах, но вместо белой рубашки надела джинсовую куртку. Данные снимки были опубликованы стилистом Перрис Либби, создавшей образы Шерон Стоун для фотосессии. Актриса уже неоднократно сотрудничала с Пэрис, которая всегда подбирает яркие и эффектные образы.

Многие подписчики пришли в восторг от Шерон Стоун и забросали актрису комплиментами. «Огонь!», «Как горячо», «Просто великолепно!», «Удивительный кадр!», «Красотка», – написали поклонники звезды «Основного инстинкта».

Несмотря на то, что Шерон Стоун перенесла инсульт и теперь имеет инвалидность, она продолжает вести активный образ жизни. Конечно, из-за проблем со здоровьем она снимается в кино крайне редко, время от времени она выступает в качестве модели.