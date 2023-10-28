Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморского края Юрия Пахомкин обвиняется в развратных действиях по отношению к 14-летней спортсменке, когда они были на выездных соревнованиях в Челябинске. Он приставал к ребенку в номере гостиницы, в которой они поселились на время проведения соревнований. Инцидент произошел еще минувшим летом, однако, девочка-подросток о случившемся рассказала родителям только сейчас.

Мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В отношении 64-летнего тренера возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит срок до трех лет колонии. Отмечается, что тренер уже сознался в содеянном.

В Телеграм-канале SHOT также опубликована информация о скандале вокруг персоны Пахомкина, произошедшем еще в 2010 году. Отмечается, что он выгнал с урока физкультуры первоклассника и обозвал его нецензурными словами. Отец ребенка разбирался с ним самостоятельно, применив в отношении него физическую силу.

Вам может понравиться

Мария Кожевникова улетела за границу через месяц после родов

Российская актриса и многодетная мама Мария Кожевникова улетела на отдых за рубеж вместе с супругом и четырьмя детьми. Об этом звезда «Универа» сообщила на своей страничке в соцсети. Кожевникова опубликовала

Депутат Швыткин: Надеюсь, у бывших бойцов ВСУ, примкнувших к ОБТФ Каскад, мощная мотивация

Депутат Госдумы Юрий Швыткин одобрительно отозвался о создании в составе ОБТФ «Каскад» батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военных. В беседе с «Лентой.ру» отметил, что у этих бойцов

Офицер ВС РФ Клим: российские гаубицы уступают по дальнобойности артиллерии НАТО

Российские артиллерийские орудия уступают западным по дальности стрельбы, что создает серьезные проблемы, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Клим». Он отметил также, что конкуренцию 155-миллиметровым натовским установкам может составить только