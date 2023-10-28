Главный тренер Федерации легкой атлетики Приморского края Юрия Пахомкин обвиняется в развратных действиях по отношению к 14-летней спортсменке, когда они были на выездных соревнованиях в Челябинске. Он приставал к ребенку в номере гостиницы, в которой они поселились на время проведения соревнований. Инцидент произошел еще минувшим летом, однако, девочка-подросток о случившемся рассказала родителям только сейчас.

Мать девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В отношении 64-летнего тренера возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит срок до трех лет колонии. Отмечается, что тренер уже сознался в содеянном.

В Телеграм-канале SHOT также опубликована информация о скандале вокруг персоны Пахомкина, произошедшем еще в 2010 году. Отмечается, что он выгнал с урока физкультуры первоклассника и обозвал его нецензурными словами. Отец ребенка разбирался с ним самостоятельно, применив в отношении него физическую силу.