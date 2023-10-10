Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The Times of Israel сообщило, что представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известили 50 израильских семей, что их родные попали в заложники к боевикам ХАМАСА. Об этом заявил контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

«Военные все еще проверяют информацию о заложниках и впоследствии свяжутся с другими семьями», — заявил Хагари.

Ранее представители ХАМАС и запрещенная в Российской Федерации группировка «Палестинский исламский джихад» заявили, что ими были взяты в заложники и на данный момент удерживаются как минимум 130 граждан Израиля. 9 октября ХАМАС сообщил о гибели некоторых израильских заложников в результате ракетных атак. По заявлению палестинских боевиков, они могут казнить оставшихся заложников, если Израиль не прекратит ракетный обстрел сектора Газа. Процесс казни они будут транслировать в прямом эфире.

За каждый ракетный «удар без предупреждения» ХАМАС будет осуществлять казнь одного из израильских заложников.

Вам может понравиться

В Одесской области заявили о повреждениях логистической инфраструктуры

В ночь на 10 октября Одесская область вновь была атакована дронами-камикадзе «Герань-2», в регионе объявлялась воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате ударов зафиксированы повреждения

В Москве дочь участника СВО из многодетной семьи отчисляют из РУДН, несмотря на льготы

Мать десятерых детей, четверо из которых с инвалидностью, Елена рассказала, что ее дочь Татьяну отчисляют с лечфака РУДН из-за нежелания выделять бюджетное место. При этом отец семейства Алексей, чтобы покрыть

ЦАХАЛ контролирует границу с Газой: в Израиле было обнаружено 1500 тел боевиков группы ХАМАС

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press, пресс-секретарь армии Израиля ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил об обнаружении 1500 тел убитых боевиков движения ХАМАС. По его словам, со вчерашнего вечера