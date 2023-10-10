Издание The Times of Israel сообщило, что представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известили 50 израильских семей, что их родные попали в заложники к боевикам ХАМАСА. Об этом заявил контр-адмирал ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

«Военные все еще проверяют информацию о заложниках и впоследствии свяжутся с другими семьями», — заявил Хагари.

Ранее представители ХАМАС и запрещенная в Российской Федерации группировка «Палестинский исламский джихад» заявили, что ими были взяты в заложники и на данный момент удерживаются как минимум 130 граждан Израиля. 9 октября ХАМАС сообщил о гибели некоторых израильских заложников в результате ракетных атак. По заявлению палестинских боевиков, они могут казнить оставшихся заложников, если Израиль не прекратит ракетный обстрел сектора Газа. Процесс казни они будут транслировать в прямом эфире.

За каждый ракетный «удар без предупреждения» ХАМАС будет осуществлять казнь одного из израильских заложников.