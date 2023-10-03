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Звезда драматического фильма «Вызов» актриса Юлия Пересильд в компании своей 14-летней дочери отправилась на отдых в Турцию. 39-летняя актриса поделилась кадрами из отпуска в своем микроблоге, на которых она в купальнике бикини вместе со своей дочерью Анной наслаждается водными развлечениями в аквапарке.

По словам актрисы, впечатления от катания на ватрушках и водных горках в аквапарке были намного ярче, чем классический отдых на морском пляже. При этом Пересильд отметила, что погода на курорте по-настоящему летняя, несмотря на календарную осень. Температура воздуха держится на уровне +30 градусов, а водичка в море все еще теплая.

Поклонники в комментариях оставили большое количество восхищенных отзывов. По их словам, 39-летняя актриса обладает «соблазнительными формами», «точеной талией» и «просто идеальным прессом». Некоторые комментаторы подчеркнули, что молодая Анна Пересильд в красоте ничем не уступает своей звездной маме.

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