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Знаменитая и талантливая оперная певица из Словакии Патриция Янечкова умерла в 25 лет. Она полтора года боролась с онкологическим заболеванием груди, но победить его не смогла, сообщает РИА Новости.

Родилась певица в 1998 году в Германии. С самого детства она занималась пением, после школы поступила в Академию музыки им. Леоша Яначека – известного чешского композитора. Большую часть своей короткой жизни артистка прожила в Остраве.

В начале 2022 года Патриция обратилась к врачам, которые диагностировали у девушки рак груди. Артистка заявила, что прекращает выступления до полного выздоровления, а в текущем году вышла замуж за словацкого актера Властимила Бурду.

Умерла Патриция Янечкова 2 октября. Профессиональное сообщество отметило профессионализм и талант артистки, которая стала самой юной участницей Международном конкурсе духовной музыки в Риме, одержавшей блестящую победу.

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