В детских садах столицы Украины говорят на родном языке и понимают его только 15 процентов детей. То есть, каждый пятый ребенок говорит на русском, сообщила украинская организация «Общий язык», которая провела соответствующее исследование.

20 процентов детей не в состоянии назвать на украинском элементарные слова «пол», «облако», «потолок» из-за незнания лексики. При этом в контексте дети хорошо понимают смысл сказанных слов, рассказал основатель общественной организации Андрей Ковалев.

Около 65 процентов детей, участвовавших в исследовании, используют в основном русский язык, заменяя в нем некоторые слова на украинские, а также одновременно употребляют слова из обоих языков.

Напомним, недавно в Одесской области пригрозили силой снимать вывести и рекламные конструкции на русском языке.