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Таисия Маслякова поразила своих поклонников новыми фотографиями в Сети. Она, по мнению пользователей, стала выглядеть лучше, чем раньше, но сейчас ее внешний вид какой-то искусственный.

Таисия выглядит гораздо старше своих 17 лет, написали многие комментаторы. Они объясняют это имиджем девушки, для поддержания которого она использует тяжелый макияж, а также возможными пластическими операциями.

Внешность внучки популярного телеведущего Александра Маслякова привлекает внимание поклонников еще с «Детского КВН», который вела Таисия. В 2015 году она также засветилась на концерте «Взрослые и дети», выступая вместе с Кириллом Пинджояном.

Сейчас, отмечают пользователи, Таисия выглядит хоть и привлекательно, но уже совсем не так как раньше, когда она очаровывала поклонников своей красотой.

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