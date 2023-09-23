Польша преподнесла президенту России Владимиру Путину весьма ценный подарок, вступив в конфликт с Украиной. Варшава своими заявлениями о прекращении поставок оружия на Украину подаст пример другим западным странам, уверены корреспонденты американского телеканала CNN.

“Политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России, наконец, даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю”, — передает телеканал.

Отношения между Украиной и Польшей начали охлаждаться из-за ограничения экспорта зерна и сельхозпродукции. Дошло до того, что премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву, так как оно необходимо для поддержания собственной обороноспособности. Не исключено, что примеру Польши последуют и другие страны, что разрушит отношения между Киевом и Западом.