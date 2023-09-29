Украинскому президенту Владимиру Зеленскому все равно придется прокомментировать ситуацию с приглашением в парламент Канады ветерана СС. Об этом на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в РФ) написал американский журналист Макс Блюменталь.

Основатель и главный редактор новостного портала The Grayzone написал: «В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий».

Напомним, что 22 сентября в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады был приглашен ветеран добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослав Хунка (Гунька). Дивизия СС «Галичина» комплектовалась в основном из украинских националистов для борьбы с Красной Армией. Также бойцы дивизии отметились этническими зверствами в отношении поляков, белорусов, словаков и евреев.