В Екатеринбурге рабочему «Уральского электромеханического завода» неизвестный повредил автомобиль из-за размещенного под лобовым стеклом шеврона с изображением символа специальной военной операции. По словам мужчины, он специально поместил данный шеврон на
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В Екатеринбурге рабочему «Уральского электромеханического завода» неизвестный повредил автомобиль из-за размещенного под лобовым стеклом шеврона с изображением символа специальной военной операции. По словам мужчины, он специально поместил данный шеврон на свой автомобиль, чтобы таким образом выразить свою поддержку военнослужащим, сражающимся в зоне СВО.

«Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом», – рассказал мужчина. По его словам, повреждения на авто он увидел, когда вернулся на парковку около проходной завода. Как он выяснил, неизвестный вышел из такси и начал пинать его автомобиль ногами.

Владелец покалеченного автомобиля уверен, что другой причины, кроме шеврона с символом спецоперации на Украине, он назвать не может, так как врагов у него нет. Мужчина написал заявление в отдел полиции, оценив ущерб, нанесенный его автомобилю, в более чем 90 тысяч рублей.

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