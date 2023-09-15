Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница Ростова успешно родила ребенка ростом 52 см и весом 3,5 килограмма. В этой новости не было бы ничего удивительного, если бы женщина не узнала о своей беременности всего за час до родов.

Ростовчанка пришла в городскую больницу №8 с жалобой на боли в животе. При этом она уже сама себе «поставила диагноз», сообщив врачу, что страдает от миомы матки или асцита. Но медики моментально поняли, что девушка беременна.

Боли в животе указывали на начало родов, поэтому врачи максимально оперативно подготовили операционную. Через час ростовчанка родила ребенка.

Отмечается, что она даже не предполагала, что беременна и не стояла на учете в медицинских учреждениях города. Поэтому обращаясь в больницу женщина представить не могла, что выйдет оттуда с ребенком.

Вам может понравиться

SHOT: обломки сбитого под Тверью дрона рухнули на склад на территории химзавода

Обломки украинского ударного дрона, уничтоженного системой ПВО над Тверской областью, рухнули на склад, который находится в аренде у компании «НПЦ Спецнефтьпродукт». При этом разлива нефтепродуктов не произошло. Обломки дрона повредили

Зеленский: Запад помог ВС РФ хорошо подготовиться к контрнаступлению ВСУ

Российские войска закрепились на Украине из-за медлительности Запада. Он слишком долго размышлял над предоставлением Киеву вооружения и техники, что позволило ВС РФ хорошо подготовиться к контрнаступлению ВСУ, заявил украинский лидер

В Бельгии из-за нового предмета о сексе подожгли четыре школы

Родители бельгийских школьников, недовольные введением в программу нового предмета о сексе, попытались поджечь несколько учебных заведений. Полиции удалось пресечь поджоги, рассказало издание Sudinfo. Предмет называется «Образование в области сексуальных отношений