Жительница Ростова успешно родила ребенка ростом 52 см и весом 3,5 килограмма. В этой новости не было бы ничего удивительного, если бы женщина не узнала о своей беременности всего за час до родов.

Ростовчанка пришла в городскую больницу №8 с жалобой на боли в животе. При этом она уже сама себе «поставила диагноз», сообщив врачу, что страдает от миомы матки или асцита. Но медики моментально поняли, что девушка беременна.

Боли в животе указывали на начало родов, поэтому врачи максимально оперативно подготовили операционную. Через час ростовчанка родила ребенка.

Отмечается, что она даже не предполагала, что беременна и не стояла на учете в медицинских учреждениях города. Поэтому обращаясь в больницу женщина представить не могла, что выйдет оттуда с ребенком.