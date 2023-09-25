В Курске рано утром 25 сентября местные жители услышали громкие звуки, очень напоминающие взрывы. Телеграм-канал Baza сообщил, что вызваны они скорее всего работой системы противовоздушной обороны.

По предварительной информации, ПВО сбила украинский дрон, который пытался атаковать город. Обломки беспилотника рухнули на крышу жилого дома, что привело к возгоранию, на месте уже работают оперативные службы.

Курская область не в первый раз попадает под удары беспилотных аппаратов ВСУ. Помимо этого, Киев пытается атаковать Брянскую, Воронежскую, Белгородскую области. Немного реже дроны перехватываются в Подмосковье и непосредственно в российской столице. Также ВСУ наносят ракетные удары по Крымскому полуострову.