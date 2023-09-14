Жители Евпатории сообщили о взрывах в городе. Тг-канал Baza озвучил информацию о новой атаке украинских беспилотников на Крымский полуостров.

По предварительным данным, взрыв прогремел в момент уничтожения вражеского дрона системой противовоздушной обороны. В Сети уже появились видеозаписи с заревом и начавшимся после перехвата беспилотника пожаром. Официальной информации пока нет.

Местные жители рассказали, что взрыв был слышен со стороны пгт Заозерное, расположенного в непосредственной близости от Евпатории.

Напомним, ВСУ в ночь на 13 сентября атаковали Севастополь крылатыми ракетами. Семь боезарядов уничтожила ПВО, но три все же достигли цели, ударив по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе.