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Местный житель во время прогулки по городу Сочи обнаружил под пальмами детей-бродяг, которые спали на пледе. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала «Сочи №1».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как прямо на газоне спит большая группа людей, в основном состоящая из детей разного возраста, в том числе и грудной ребенок. Они расстелили большой плед, подложили под головы сумки и рюкзаки, а также укрылись одеялами. Неподалеку можно увидеть детскую коляску и несколько пар обуви.

По информации МВД по Краснодарскому краю, в настоящий момент сотрудники полиции обнаружили группу бездомных с большим количеством детей на территории города Сочи. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства их жизни и проводят проверку документов.

Напомним, что в Тюмени сотрудники органов социальной защиты изъяли из семьи 15-летнего подростка, который большую часть жизни провел в квартире. При этом мать практически не кормила своего ребенка. Ребенок-маугли никогда не посещал общеобразовательное заведение и нуждается в помощи квалифицированного психиатра.

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