Жильцы московской многоэтажки, расположенной по улице Студенческой 34, в начале сентября увидели в подъезде объявление о невозможности использования парадного входа. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

Оказалось, что собственник квартиры, расположенной на первом этаже, заварил центральный вход и установил камеры на окнах, пытаясь присвоить часть общего пространства в подъезде себе. При этом остальные жильцы вынуждены заходить в дом через техническое помещение.

Автор материала отмечает, что многоквартирный дом был построен в Москве еще в 1936 году. При этом, когда в доме решили установить наружный лифт, то вход в подъезд организовали через муниципальную квартиру на первом этаже. Однако в официальных документах перепланировку не изменили.

После покупки квартиры в 2021 году новый собственник обнаружил, что по документам ему принадлежит часть нынешнего подъезда. Поэтому собственник принял решение вернуть себе свои квадратные метры, запретив другим жильцам ходить через парадный вход.