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Постоянные стройки и улучшения территории в Москве не всегда идут на благо ее жителей. В одной из московских многоэтажек практически все жители вынуждены были уехать из своих квартир после открытия новой школы №158 на 1900 учебных мест. О сложившейся ситуации в своем материале сообщает портал msk1.ru со ссылкой на рассказ местной жительницы.

По словам женщины, которая проживает в доме рядом с новой школой, все проблемы жильцов начались в день строительства учебного заведения. Во время строительных работ проход к дому был ограничен, однако после их завершения ситуация не улучшилась и теперь от окон дома до забора школы менее пяти метров.

При этом к придомовой территории подъехать практически невозможно. Пожарные подъезды были ликвидированы в ходе строительства. На их территории теперь находится школьный двор. А оставшийся подъезд использовать практически невозможно, поскольку он всегда заставлен припаркованными автомобилями родителей учеников.

Женщина отмечает, что из дома съехали практически все коренные жители. Главная причина – это ужасный гул по ночам. После занятий в школе включаются турбины в вентиляционных шахтах, которые воют на протяжении всей ночи. При этом от гула не спасают даже современные окна, поскольку дом старый и звук проникает через трещины в стенах.

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